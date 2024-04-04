100-миллионный долг УСМ, пожар в общежитии, стадионы в Тагиле и «набор джентльмена»

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Почти 100 млн рублей налогов задолжала компания Алексея Голященко «Уралстроймонтаж». Еще 33 миллиона рублей долга ФНС фирме пока не предъявляет. Налоговики предложили скандальному подрядчику законный выход из ситуации: гасить долги в рассрочку, но компания не спешит воспользоваться этой возможностью.
Нервы при разговоре с руководителем УМС Голященко на совещании в мэрии по ремонту путепровода на Циолковского сдали даже у главного тагильского полицейского. Ибрагим Абдулкадыров назвал отговорки компании о невозможности сдачи моста в срок «детским садом» и заявил, что проблемы возникают с каждым объектом, за который берется подрядчик.
В Нижнем Тагиле в ночь на 4 апреля горело общежитие на Красных Зорь. Спасатели эвакуировали 21 жителя, среди них было пятеро несовершеннолетних. Людей спускали по лестнице, однако четыре человека все же пострадали. Одна из женщин серьезно надышалась дымом и была отправлена в токсикологический центр. По словам очевидцев, в какой-то момент люди собрались прыгать из окон.
Около трех школ Нижнего Тагила появятся новые стадионы. Школьники смогут играть на футбольных полях, заниматься на беговых дорожках и площадках для воркаута. Первый стадион начнут строить уже в апреле для школы №44. Также новые спортивные объекты в скором времени появятся около школ № 70 и 33.
Редакция TagilCity.ru мониторит цены на основные продукты питания в Свердловской области. За прошлую неделю в регионе почти на 5% подешевели огурцы. Вместе с ними снизилась цена и на второй компонент «набора джентльмена» — водку. Немного снизилась стоимость и других базовых овощей — картофеля, капусты и репчатого лука.