100-миллионный долг УСМ, пожар в общежитии, стадионы в Тагиле и «набор джентльмена»

В Нижнем Тагиле в ночь на 4 апреля горело общежитие на Красных Зорь. Спасатели эвакуировали 21 жителя, среди них было пятеро несовершеннолетних. Людей спускали по лестнице, однако четыре человека все же пострадали. Одна из женщин серьезно надышалась дымом и была отправлена в токсикологический центр. По словам очевидцев, в какой-то момент люди собрались прыгать из окон.