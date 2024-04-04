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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

45% россиян находятся в состоянии профессионального выгорания

4 апреля 2024, 07:20
По данным проведенного опроса, исследователи выяснили степень профессионального выгорания сотрудников компаний и отношение работодателей к этой проблеме.

Согласно результатам исследования, 83% работников испытывали профессиональное выгорание, а 45% из них находятся в этом состоянии прямо сейчас, пишет RT.

Главными признаками профессионального выгорания являются постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%) и низкая работоспособность (29%). Об этом говорится в исследовании, проведенном Русской Школой Управления.

С другой стороны, 79% работодателей сообщили о наличии проблемы профессионального выгорания среди ключевых сотрудников своих компаний.

Тем не менее, лишь 26% опрошенных планируют бороться с этой проблемой в 2024 году, 30% не собираются предпринимать никаких действий, а 44% еще не определились с планами на будущее.

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