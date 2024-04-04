Активные домашние животные лучше понимают обращения и команды

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:55
Оказалось, что активные домашние питомцы лучше воспринимают обращения к ним и команды, а также быстрее усваивают новую информацию, пишет pravda.ru.
Во время эксперимента ученые провели сравнение скорости приспособления к новым условиям с уровнем активности. В результате выяснилось, что щенки, обладающие более высокой умственной способностью, больше предпочитают заниматься активными видами деятельности.
Следовательно, не стоит считать своего игривого и энергичного щенка не очень умным — на самом деле все наоборот.