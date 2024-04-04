Аварийный дом снесут на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Двухэтажный 12-квартирный дом был возведен строителями в 1958 году из бревен. Постановление о демонтаже здания было подписано в 2022 году. Проведенное обследование показало, что оно находится в аварийном состоянии, степень износа составляет не менее 15%. Кроме того, на участке находятся хозяйственные постройки.