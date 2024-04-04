Аварийный дом снесут на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Двухэтажный 12-квартирный дом был возведен строителями в 1958 году из бревен. Постановление о демонтаже здания было подписано в 2022 году. Проведенное обследование показало, что оно находится в аварийном состоянии, степень износа составляет не менее 15%. Кроме того, на участке находятся хозяйственные постройки.
Согласно документации, сначала сотрудники подрядной организации должны будут установить вокруг объекта сплошное ограждение и круглосуточную охрану, провести инструктаж по технике безопасности. Затем строителям предстоит снести как сам дом, так и сарай, который находится рядом. На это выделено 40 календарных дней.
После утилизации мусора необходимо провести рекультивацию земель и восстановление ландшафта. Заявки от подрядчиков для проведения работ принимаются до 11 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле снесут здание недостроенной многопрофильной больницы на ГГМ.