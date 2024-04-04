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В Нижнем Тагиле выделено почти 2,5 млн на снос дома

Аварийный дом снесут на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

4 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выделено почти 2,5 млн на снос дома

Администрация Нижнего Тагила выделила 2,4 миллиона рублей на снос аварийного многоквартирного дома на улице Никитина, 5. Он находится в районе Новая Кушва.

Двухэтажный 12-квартирный дом был возведен строителями в 1958 году из бревен. Постановление о демонтаже здания было подписано в 2022 году. Проведенное обследование показало, что оно находится в аварийном состоянии, степень износа составляет не менее 15%. Кроме того, на участке находятся хозяйственные постройки.

Согласно документации, сначала сотрудники подрядной организации должны будут установить вокруг объекта сплошное ограждение и круглосуточную охрану, провести инструктаж по технике безопасности. Затем строителям предстоит снести как сам дом, так и сарай, который находится рядом. На это выделено 40 календарных дней.

После утилизации мусора необходимо провести рекультивацию земель и восстановление ландшафта. Заявки от подрядчиков для проведения работ принимаются до 11 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле снесут здание недостроенной многопрофильной больницы на ГГМ.

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