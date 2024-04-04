Баскетбольную спортшколу построят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что к концу месяца будет названо имя подрядчика. В мае он приступит к работам. В настоящее время объявлен конкурс на строительство. Планируемая площадь спортобъекта — четыре тысячи «квадратов».
В ФОКе организуют занятия по баскетболу, а также волейболу и ряду других спортивных дисциплин, включая единоборства. Все строительные периоды Орлов планирует проконтролировать лично.
Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Нижнем Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство. Именно их благоустройства хотят жители.