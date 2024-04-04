Баскетбольную спортшколу построят в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что к концу месяца будет названо имя подрядчика. В мае он приступит к работам. В настоящее время объявлен конкурс на строительство. Планируемая площадь спортобъекта — четыре тысячи «квадратов».