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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Баскетбольную спортшколу построят в Екатеринбурге

Баскетбольную спортшколу построят в Екатеринбурге

4 апреля 2024, 08:44
Фото: из Telegram-канала Алексея Орлова
В Екатеринбурге вскоре начнется строительство спортшколы. Спотобьект имени Канделя возведут в Орджоникидзевском районе на улице Кировоградской.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что к концу месяца будет названо имя подрядчика. В мае он приступит к работам. В настоящее время объявлен конкурс на строительство. Планируемая площадь спортобъекта — четыре тысячи «квадратов».

Фото: из Telegram-канала Алексея Орлова

В ФОКе организуют занятия по баскетболу, а также волейболу и ряду других спортивных дисциплин, включая единоборства. Все строительные периоды Орлов планирует проконтролировать лично.

Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Нижнем Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство. Именно их благоустройства хотят жители.

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#Свердловская область#Город#Подрядчик#Строительство#Алексей Орлов#Баскетбол#Волейбол#Единоборства#Екатеринбург#Спортшкола#Дарья Сорокина
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