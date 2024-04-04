«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Одной женщине пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись. У нее перелом ноги. Предварительно известно, что в квартире проживала женщина со своим возлюбленным. Вечером в гости к ним пришел еще один мужчина.
Они выпили и легли спать. Сожитель проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Он выбежал из квартиры, а его воозлюбленная отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в токсикоцентр.
По данным Отдела надзорной деятельности, пожар мог разгореться из-за непотушенного окурка.
Некоторые думали прыгать из окон, — рассказал очевидец.
Однако вовремя подоспели пожарные, которые эвакуировали тех, кто не мог спуститься самостоятельно, по пожарной лестнице.
Всего по данным очевидцев пострадало четыре человека. Из здания эвакуировали 21 человека, в том числе пятерых детей. Тушили пламя 16 спасателей. 35 человек сумели самостоятельно покинуть здание.
Ранее сообщалось, что жители общежития эвакуировались по пожарной лестнице, которую к зданию приставили спасатели.