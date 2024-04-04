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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

Женщина отравилась угарным газом во время пожара в общежитии в Нижнем Тагиле

«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле

4 апреля 2024, 08:58
Фото: Отдел надзорной деятельности

Женщина отравилась угарным газом во время пожара в общежитии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появились подробности пожара в общежитии на улице Красных Зорь.

Одной женщине пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись. У нее перелом ноги. Предварительно известно, что в квартире проживала женщина со своим возлюбленным. Вечером в гости к ним пришел еще один мужчина.

Они выпили и легли спать. Сожитель проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Он выбежал из квартиры, а его воозлюбленная отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в токсикоцентр.

Фото: Отдел надзорной деятельности

По данным Отдела надзорной деятельности, пожар мог разгореться из-за непотушенного окурка.

Некоторые думали прыгать из окон, — рассказал очевидец.

Однако вовремя подоспели пожарные, которые эвакуировали тех, кто не мог спуститься самостоятельно, по пожарной лестнице.

Всего по данным очевидцев пострадало четыре человека. Из здания эвакуировали 21 человека, в том числе пятерых детей. Тушили пламя 16 спасателей. 35 человек сумели самостоятельно покинуть здание.

Ранее сообщалось, что жители общежития эвакуировались по пожарной лестнице, которую к зданию приставили спасатели.

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