«Дети задыхаются». Жители Ревды жалуются на смог и гарь

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Город задыхается. Дети в школе 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем! — написала женщина.
В местной администрации сообщают, что некоторые владельцы все же нарушают эти правила и случаи поджога пресекаются. Однако виновника застать удается не всегда.
Напомним, с 5 апреля в Свердловской области может оказаться под запретом разведение костров. Дело в том, что с этой даты начинается пожароопасный сезон.