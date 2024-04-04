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Гарь и смог накрыли Ревду из-за сжигания отходов лесными владельцами

«Дети задыхаются». Жители Ревды жалуются на смог и гарь

4 апреля 2024, 03:41
Фото: Илья Новиков

Гарь и смог накрыли Ревду из-за сжигания отходов лесными владельцами

Ревду накрыло смогом. Причиной стало сжигание отходов местными лесными владельцами. Местные жители отмечают, что это делается на территории города. При этом рядом находятся школа, детский сад и техникум.

Одна из жительниц города обратилась в администрацию, пишет Е1.

Город задыхается. Дети в школе 10 задыхаются, детям в детском саду дышать нечем! — написала женщина.

Запросов женщина отправила несколько. На один из них она получила ответ, что на данной территории запрещено сжигание отходов. При этом владельцы в курсе ситуации.

В местной администрации сообщают, что некоторые владельцы все же нарушают эти правила и случаи поджога пресекаются. Однако виновника застать удается не всегда.

Напомним, с 5 апреля в Свердловской области может оказаться под запретом разведение костров. Дело в том, что с этой даты начинается пожароопасный сезон.

#Экология#Свердловская область#Ревда#Жалоба#Отходы#Смог#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гарь
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