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Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Диетолог назвала последствия недостатка витамина С в организме

4 апреля 2024, 17:44
Витамин С играет важную роль в поддержании сильной иммунной системы, поэтому он необходим для правильного функционирования организма. Однако его недостаток или избыток могут вызвать серьезные последствия. Об этом рассказала диетолог Ксения Страйкова.

Одним из признаков недостатка витамина С является кровоточивость десен, а также возможность расшатывания зубов. Кроме того, кожа становится сухой и возникают кровоизлияния в суставах. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется употреблять достаточное количество фруктов, овощей и ягод. Желательно потреблять пять порций размером с кулак в день, рассказала диетолог в беседе с изданием regions.ru.

Многие привыкли утром пить витамин С в виде таблеток. Однако необходимо помнить, что суточная доза этого витамина не должна превышать одного грамма. В противном случае, избыток витамина C может вызвать неприятные симптомы: тошноту, диарею, покраснение лица, усталость и головокружение. Кроме того, избыток витамина C может способствовать образованию камней в почках, резюмировала эксперт.

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