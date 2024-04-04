Диетолог назвала последствия недостатка витамина С в организме

Одним из признаков недостатка витамина С является кровоточивость десен, а также возможность расшатывания зубов. Кроме того, кожа становится сухой и возникают кровоизлияния в суставах. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется употреблять достаточное количество фруктов, овощей и ягод. Желательно потреблять пять порций размером с кулак в день, рассказала диетолог в беседе с изданием regions.ru.