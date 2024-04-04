Догнал и вонзил нож в шею: тагильчанин отправится в колонию за жестокое убийство

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор в отношении мужчины, который зарезал незнакомца в подъезде, вонзив ему в шею кухонный нож, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
События 14–15 октября 2022 года изначально складывались печально. Утром осужденный отправился на кладбище с друзьями, чтобы помянуть своего знакомого, умершего год назад. После кладбища компания продолжала выпивать в течение дня. Поздним вечером мужчина отправился домой и по дороге столкнулся с незнакомцем. Завязалась ссора. Прохожий зашел за обвиняемым в его подъезд и продолжил конфликт.
Далее осужденный поднялся в свою квартиру, взял нож и снова вышел в подъезд. Незнакомый стал убегать, однако тот догнал мужчину на лестнице и вонзил ему нож в шею. Спустя некоторое время жертва нападения умерла.
Убийца скрылся с места поступления и спрятался в квартире своего приятеля, но его все же обнаружили сотрудники полиции. Учитывая все обстоятельства дела и предыдущую судимость (обвиняемый ранее отбывал срок в колонии строго режима за наркотики), суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.
Ранее в Сысертском районе Екатеринбурга мужчина зарезал свою девушку и прятался три дня.