Догнал и вонзил нож в шею: тагильчанин отправится в колонию за жестокое убийство

События 14–15 октября 2022 года изначально складывались печально. Утром осужденный отправился на кладбище с друзьями, чтобы помянуть своего знакомого, умершего год назад. После кладбища компания продолжала выпивать в течение дня. Поздним вечером мужчина отправился домой и по дороге столкнулся с незнакомцем. Завязалась ссора. Прохожий зашел за обвиняемым в его подъезд и продолжил конфликт.