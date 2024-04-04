«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт учебных учреждений

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В соответствии с планами на 2024 год необходимо капитально отремонтировать 1053 школы, из которых 530 зданий требуют проведения работ в течение двух лет. На данный момент ремонт уже начат в 935 школах, средства на это выделяются из федерального бюджета, пишет mkset.ru. По программе капитального ремонта до 2026 года планируется отремонтировать 7300 школ, а в последующие годы — еще 11 000 зданий. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
В некоторых регионах пока не были объявлены конкурсы на выполнение работ, что может привести к задержкам в графике ремонта. Среди таких регионов — Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Томская, Липецкая и Саратовская области.
Как сообщили в Минпросвещения России, в 54 субъектах возможны задержки в строительстве новых школ.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию 363 новых школы, рассчитанные на триста тысяч учащихся. Однако не все регионы смогли выполнить план по объектам еще за 2022 и 2023 годы. Это Республика Коми и Республика Башкортостан, Приморский и Хабаровский края. Также отстают от плана Новосибирская, Иркутская, Кировская, Нижегородская, Астраханская и Архангельская области.
Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак поручил выяснить причины задержки сроков и принять все необходимые действия, чтобы изменить ситуацию.
Отдельное внимание участники федерального штаба уделили разработке программ по капитальному ремонту детских садов и учреждений профобразования за счет госбюджета. Такой подход позволит сократить расходы региональных бюджетов.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас наблюдается задержка строительства детских садов в таких регионах, как Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Кемеровская и Иркутская области. Глава министерства подчеркнул необходимость завершить эти работы в кратчайшие сроки.
Участники совещания также обсудили вопрос о повышении безопасности в образовательных учреждениях. Для этого предлагается внедрить обязательное присутствие профессиональной охраны в каждой школе. Данными вопросами будут заниматься «Единая Россия» и Росгвардия.
Кроме того, предлагается организовать во всех школах курсы по оказанию первой помощи.
Программа капитального ремонта школ входит в народную программу «Единой России» и реализуется при участии Минпросвещения России. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
В регионах работы по капремонту на каждом этапе будут контролировать общественные штабы «Единой России» при участии педагогического состава и родителей школьников.
«На Среднем Урале мы продолжаем работу по капремонту и строительству школ и других соцобъектов в рамках народной программы „Единой России“. В 2024 году в Свердловской области планируется капитально отремонтировать 15 школ. Ведется строительство и новых учебных заведений, они возводятся в Екатеринбурге и Березовском. Школа в Академическом районе Екатеринбурга уже готовится к открытию, подрядчик планирует сдать ее в конце весны.
Все работы, которые ведутся на объектах, находятся на контроле депутатов всех уровней и активистов «Единой России». Партийцы регулярно выезжают на объекты, чтобы оценить ход капремонта. Все это делается, чтобы оперативно реагировать на проблемы, которые возникают во время проводимых работ. Благодаря постоянному мониторингу мы получили высокие результаты по исполнению народной программы в 2023 году, поэтому в 2024 году продолжаем контролировать строительные работы в учреждениях», — прокомментировал координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев.