«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт учебных учреждений

В соответствии с планами на 2024 год необходимо капитально отремонтировать 1053 школы, из которых 530 зданий требуют проведения работ в течение двух лет. На данный момент ремонт уже начат в 935 школах, средства на это выделяются из федерального бюджета, пишет mkset.ru. По программе капитального ремонта до 2026 года планируется отремонтировать 7300 школ, а в последующие годы — еще 11 000 зданий. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.