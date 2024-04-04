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В Нижнем Тагиле планируется капремонт музейного центра

Единый многофункциональный музейный центр планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

4 апреля 2024, 09:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле планируется капремонт музейного центра

В Нижнем Тагиле объявлена закупка на корректировку сметы по капремонту Единого многофункционального музейного центра на улице Ленина, 1. На это выделено 17,3 миллиона рублей.

Речь идет о здании заводоуправления, историко-краеведческом музее и флигеле. Подрядная организация, которая выиграет тендер, должна будет актуализировать и скорректировать научно-проектную и сметную документации на выполнение работ по сохранению и капитальному ремонту объекта. Они были разработаны в 2019 году.

Результатом работы должны стать положительный акт Государственной историческо-культурной экспертизы и принятая смета. Закончить корректировку подрядчику необходимо до 10 декабря 2024 года.

А 28 марта 2024 года в Нижнетагильском музее ИЗО открылась персональная выставка берестяного мастера Сергея Коротчени.

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