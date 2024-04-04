Единый многофункциональный музейный центр планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

Речь идет о здании заводоуправления, историко-краеведческом музее и флигеле. Подрядная организация, которая выиграет тендер, должна будет актуализировать и скорректировать научно-проектную и сметную документации на выполнение работ по сохранению и капитальному ремонту объекта. Они были разработаны в 2019 году.