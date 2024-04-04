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Ибрагим Абдулкадыров

«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле

4 апреля 2024, 10:31
Фото: tagilcity.ru
Ибрагим Абдулкадыров

Глава полиции Нижнего Тагила резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле

Глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров обвинил директора «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко в регулярных проблемах на объектах.
Все заказы, которые вы на себя берете, они заканчиваются, к сожалению, с разборками большими, с проблемами и так далее. Я послушал вас — детский сад. Зная уже его, глубоко я сомневаюсь, что он сумеет довести работы до логического конца— заявил Ибрагим Абдулкадыров в ходе совещания по вопросу завершения реконструкции путепровода на Циолковского.

Это уже не первый такой случай на территории Нижнего Тагила, заявляет Ибрагим Абдулкадыров. При необходимости он предложил провести детальную прокурорскую проверку.

Ранее налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Уралстроймонтаж». Ведомство требует признать компанию банкротом по причине большой задолженности по налогам.

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