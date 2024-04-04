«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Все заказы, которые вы на себя берете, они заканчиваются, к сожалению, с разборками большими, с проблемами и так далее. Я послушал вас — детский сад. Зная уже его, глубоко я сомневаюсь, что он сумеет довести работы до логического конца, — заявил Ибрагим Абдулкадыров в ходе совещания по вопросу завершения реконструкции путепровода на Циолковского.
Это уже не первый такой случай на территории Нижнего Тагила, заявляет Ибрагим Абдулкадыров. При необходимости он предложил провести детальную прокурорскую проверку.
Ранее налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Уралстроймонтаж». Ведомство требует признать компанию банкротом по причине большой задолженности по налогам.