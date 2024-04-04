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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Мигранты выстроились в очереди за водительскими правами в Екатеринбурге

Мигранты выстроились в очереди за водительскими правами в Екатеринбурге

4 апреля 2024, 13:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге у ГИБДД наблюдаются очереди из мигрантов. Они хотят заменить водительские права на новые, это связано с вступлением в силу с 1 апреля нового закона.

Ранее горожане жаловались на очереди, а теперь они стали еще длиннее. В ГИБДД рассказали, что ограничили число посетителей в связи с антитеррористическими требованиями.

А замлавы УГИБДД по региону Денис Колясников попросил иностранцев «перестать паниковать» и напомнил, что на смену прав на новые у них есть целый год.

Напомним, что с 1 апреля все люди, имеющие водительские права нероссийского образца, должны заменить их на местное удостоверение.

Пришедшим в ГИБДД мигрантам вручают повестки
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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Мигранты#Водительские права#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина
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