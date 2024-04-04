Мигранты выстроились в очереди за водительскими правами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Ранее горожане жаловались на очереди, а теперь они стали еще длиннее. В ГИБДД рассказали, что ограничили число посетителей в связи с антитеррористическими требованиями.
А замлавы УГИБДД по региону Денис Колясников попросил иностранцев «перестать паниковать» и напомнил, что на смену прав на новые у них есть целый год.
Напомним, что с 1 апреля все люди, имеющие водительские права нероссийского образца, должны заменить их на местное удостоверение.