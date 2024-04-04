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Многокилометровая пробка скопилась под Екатеринбургом

Многокилометровая пробка скопилась под Екатеринбургом

4 апреля 2024, 07:50
Фото: 1MI
Около Ревды, на Пермском тракте, наблюдается пробка. В длину она уже достигла нескольких километров.

В пробке некоторые свердловчане стояли около полутора часов, пожаловался очевидец в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

По его словам, такие пробки регулярные и уже порядком поднадоели местным жителям. Дорога до Ревды из Первоуральска, как утверждают местные, занимает полтора часа. Все из-за дорожного ремонта.

Что за беспредел дорожников, — жалуется мужчина.

В Уралуправтодоре отметили, что на автодороге Р-242 с 322 по 326 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга. Причина — проведение ремонта дороги и большое количество транспортных средств.

Ранее сообщалось, что пенсионер избил тростью автохама в Екатеринбурге. Автомобилист пытался объехать пробку, нарушая ПДД.

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#Первоуральск#Свердловская область#Ревда#Трасса#Пробка#Ремонт дороги#Екатеринбург#Пермский тракт#Транспортные средства#Дарья Сорокина#Свердловчане
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