Многокилометровая пробка скопилась под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В пробке некоторые свердловчане стояли около полутора часов, пожаловался очевидец в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
По его словам, такие пробки регулярные и уже порядком поднадоели местным жителям. Дорога до Ревды из Первоуральска, как утверждают местные, занимает полтора часа. Все из-за дорожного ремонта.
Что за беспредел дорожников, — жалуется мужчина.
В Уралуправтодоре отметили, что на автодороге Р-242 с 322 по 326 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга. Причина — проведение ремонта дороги и большое количество транспортных средств.
Ранее сообщалось, что пенсионер избил тростью автохама в Екатеринбурге. Автомобилист пытался объехать пробку, нарушая ПДД.