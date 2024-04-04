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Профсоюз примирил сотрудников уральской Авиалесоохраны с свердловскими властями

Никакого саботажа: сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров

4 апреля 2024, 14:56
Фото: 1MI

Профсоюз примирил сотрудников уральской Авиалесоохраны с свердловскими властями

У спасателей есть вопросы к властям Свердловской области, однако никто не собирался саботировать работу в пожароопасный период, заявили в профсоюзе уральской Авилесоохраны.

Вопрос с предполагаемой забастовкой сотрудников Уральской авиабазы подняли в ходе слушаний в Общественной палате в четверг, 4 апреля. Мероприятие было посвящено пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба ОП.

Напомним, что ранее сотрудники нескольких подразделений Авиалесоохраны выступили с обращениями, в которых рассказали о низких зарплатах, которые не превышают 20 тысяч рублей, и плохом материально-техническом обеспечении. Сначала обращение записали спасатели алапаевского подразделения, в дальнейшем к ним присоединились коллеги из сосьвинского и ивдельского отделений. Власти Свердловской области в ответ на это заявили, что зарплата работников Авиалесоохраны составляет не менее 40 тысяч, а в пик пожароопасного сезона может достигать и 100 тысяч рублей.

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На заседании Общественной палаты вопросы у собравшихся возникли к руководству авиабазы. И.о. директора предприятия Алексей Петров сообщил, что знает о сложившейся ситуации и намерен решить вопрос и с закупкой спецодежды, и с сухпайками.

Выступил также председатель первичной профсоюзной организации Уральской авиабазы Дмитрий Ревус. Он, в частности, заявил, что о забастовке или саботаже речь не идет, спасатели будут исполнять свои рабочие обязанности, однако вопросы у людей остаются. Присутствовавший на слушаниях ОП представитель прокуратуры заверил, что его ведомство в курсе дела и намерено следить за развитием ситуации.

Ранее жители Екатеринбурга записали жалобу к губернатору Куйвашеву в форме рэпа и попросили его остановить застройку местного парка.

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#Общество#Свердловская область#Жалоба#Обращение#Зарплаты#Профсоюз#Общественная палата#Екатеринбург#Пожароопасный сезон#Авиалесоохрана#Дарья Бобровицкая
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