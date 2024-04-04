Никакого саботажа: сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров

Напомним, что ранее сотрудники нескольких подразделений Авиалесоохраны выступили с обращениями, в которых рассказали о низких зарплатах, которые не превышают 20 тысяч рублей, и плохом материально-техническом обеспечении. Сначала обращение записали спасатели алапаевского подразделения, в дальнейшем к ним присоединились коллеги из сосьвинского и ивдельского отделений. Власти Свердловской области в ответ на это заявили, что зарплата работников Авиалесоохраны составляет не менее 40 тысяч, а в пик пожароопасного сезона может достигать и 100 тысяч рублей.