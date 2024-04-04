Нижний Тагил остается лидером по количеству строительных отходов в контейнерах

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
За первый квартал нынешнего года в городе произошло как минимум 44 попытки выбросить обломки конструкций из железа или дерева под видом обычного мусора.
В тройку лидеров по этому показателю вместе с Нижним Тагилом попали Горноуральский округ и Серов. Эта ситуация неизменна с начала экологической реформы, сообщили в пресс-службе «Рифея».
Здесь добавили, что весь тот мусор, который образуется после демонтажа строений — бревна, кирпичи, части бетона и так далее, продолжает попадать в баки для крупногабаритных бытовых отходов. Итогом становится то, что вся площадка становится непригодной для использования по назначению, то есть для бытового мусора.
Это продолжается до тех пор, пока собственник площадки для ТКО не проведет выгруз отходов, выброшенных с нарушением. Это негативно сказывается в том числе на рабочем графике транспортировщиков.
В конце марта подобная ситуация произошла в Нижнем Тагиле по Станционному проезду, 7, где контейнеры были забиты обломками стены. Вывоз отходов пришлось отложить. Обслуживание возобновилось только на следующий день, когда контейнер был освобожден.