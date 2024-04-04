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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:56

Нижний Тагил остается лидером по количеству строительных отходов в контейнерах

Нижний Тагил остается лидером по количеству строительных отходов в контейнерах

4 апреля 2024, 11:53
Фото: Пресс-служба «Рифея»
Нижний Тагил на протяжении многих лет остается в числе лидеров антирейтинга по количеству строительных отходов в мусорных контейнерах.

За первый квартал нынешнего года в городе произошло как минимум 44 попытки выбросить обломки конструкций из железа или дерева под видом обычного мусора.

В тройку лидеров по этому показателю вместе с Нижним Тагилом попали Горноуральский округ и Серов. Эта ситуация неизменна с начала экологической реформы, сообщили в пресс-службе «Рифея».

Фото: Пресс-служба «Рифея»

Здесь добавили, что весь тот мусор, который образуется после демонтажа строений — бревна, кирпичи, части бетона и так далее, продолжает попадать в баки для крупногабаритных бытовых отходов. Итогом становится то, что вся площадка становится непригодной для использования по назначению, то есть для бытового мусора.

Это продолжается до тех пор, пока собственник площадки для ТКО не проведет выгруз отходов, выброшенных с нарушением. Это негативно сказывается в том числе на рабочем графике транспортировщиков.

В конце марта подобная ситуация произошла в Нижнем Тагиле по Станционному проезду, 7, где контейнеры были забиты обломками стены. Вывоз отходов пришлось отложить. Обслуживание возобновилось только на следующий день, когда контейнер был освобожден.

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#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Мусор#Бытовые отходы#Вывоз мусора#Строительный мусор#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Экологическая реформа#Дарья Сорокина
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