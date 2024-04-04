Нижний Тагил остается лидером по количеству строительных отходов в контейнерах

Здесь добавили, что весь тот мусор, который образуется после демонтажа строений — бревна, кирпичи, части бетона и так далее, продолжает попадать в баки для крупногабаритных бытовых отходов. Итогом становится то, что вся площадка становится непригодной для использования по назначению, то есть для бытового мусора.