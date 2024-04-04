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Published Сегодня, 10:41

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В Свердловской области вновь резко подешевели огурцы

Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

4 апреля 2024, 10:41
Фото: 1MI

В Свердловской области вновь резко подешевели огурцы

В конце марта 2024 года в Свердловской области свежие огурцы подешевели на 5%. Снижение цены наблюдается и на другие овощи.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, за неделю с 25 марта по 1 апреля килограмм огурцов в среднем по региону стоил 203,56 рубля, а неделей ранее — 212,82 рубля. Снижение цены составило 9,5 рубля или 5%.

Кроме того, картофель подешевел до 24,87 рубля (-1,05%), репчатый лук — до 32,49 рубля (-1,92%), свежая капуста — до 41,12 рубля (-0,95%).

Еще в списке продуктов, которые в конце марта можно было купить намного дешевле, значатся водка, рыба, колбаса, молоко, чай, печенье, ржаной хлеб, гречка, пшено, рис и говядина.

Остальные позиции из списка подорожали. Например, килограмм курицы стол в среднем 210,21 рубля (+0,24%), десяток яиц — 118,61 (+1,56%), литр подсолнечного мосла — 122,28 рубля (+0,47%).

Цены на огурцы упали в Свердловской области
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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Продукты#Статистика#Овощи#Магазины#Покупатели#Екатеринбург#Евгения Сафина
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