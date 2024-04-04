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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов, атаковавших «Крокус»

Опубликованы кадры задержания напавших на «Крокус» пособников террористов

4 апреля 2024, 14:25
Фото: 1MI

ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов, атаковавших «Крокус»

Предполагаемые помощники исполнителей теракта в «Крокус сити холле» были схвачены в Москве, Екатеринбурге и Омске.

ЦОС ФСБ обнародовала ролик с кадрами задержания трех очередных пособников террористов, которые устроили теракт в Подмосковье.

Двое из задержанных знали, за что их арестовывают: на вопрос они прямо ответили, что «за теракт в Крокусе». Задержание происходило в разное время суток.

По предварительным данным, мужчины могли быть спонсорами, которые профинансировали покупку оружия и легкового автомобиля для террористов.

Напомним, что уже на следующий день после теракта, 23 марта, силовики задержали 11 причастных, в том числе четырех боевиков, которые непосредственно расстреливали людей в развлекательном центре. 25 и 26 марта были арестованы люди, которые могли помогать террористам с поставками и логистикой. 29 марта и 1 апреля правоохранители задержали еще двоих пособников.

В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны новые фигуранты в деле теракта в «Крокусе»
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Ранее Владимир Путин пообещал найти и обезвредить всех исполнителей, участников и организаторов теракта.

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