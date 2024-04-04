Опубликованы кадры задержания напавших на «Крокус» пособников террористов

Напомним, что уже на следующий день после теракта, 23 марта, силовики задержали 11 причастных, в том числе четырех боевиков, которые непосредственно расстреливали людей в развлекательном центре. 25 и 26 марта были арестованы люди, которые могли помогать террористам с поставками и логистикой. 29 марта и 1 апреля правоохранители задержали еще двоих пособников.