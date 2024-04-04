Опубликованы кадры задержания напавших на «Крокус» пособников террористов

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
ЦОС ФСБ обнародовала ролик с кадрами задержания трех очередных пособников террористов, которые устроили теракт в Подмосковье.
Двое из задержанных знали, за что их арестовывают: на вопрос они прямо ответили, что «за теракт в Крокусе». Задержание происходило в разное время суток.
По предварительным данным, мужчины могли быть спонсорами, которые профинансировали покупку оружия и легкового автомобиля для террористов.
Напомним, что уже на следующий день после теракта, 23 марта, силовики задержали 11 причастных, в том числе четырех боевиков, которые непосредственно расстреливали людей в развлекательном центре. 25 и 26 марта были арестованы люди, которые могли помогать террористам с поставками и логистикой. 29 марта и 1 апреля правоохранители задержали еще двоих пособников.
Ранее Владимир Путин пообещал найти и обезвредить всех исполнителей, участников и организаторов теракта.