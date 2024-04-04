Основатель «Красного & Белого» стал самым разбогатевшим предпринимателем в России

Сергей Студенников, основатель сети магазинов «Красное & Белое», стал самым богатым предпринимателем в России за последний год. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, что в сравнении с прошлым годом составляет прирост в 113%.