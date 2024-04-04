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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Основатель «Красного & Белого» стал самым разбогатевшим предпринимателем в России

4 апреля 2024, 05:24
Сергей Студенников, основатель сети магазинов «Красное & Белое», стал самым богатым предпринимателем в России за последний год. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, что в сравнении с прошлым годом составляет прирост в 113%.

На втором месте в списке бизнесменов, увеличивших свои доходы, оказался Дмитрий Пумпянский, бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара». Его состояние увеличилось на 94% и достигло 3,3 миллиарда долларов, сообщает 360tv.ru.

Третье место занял Сергей Судариков, владелец инвестиционной группы «Регион». Его капитал составляет 1,8 миллиарда долларов, что является приростом в 80%.

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