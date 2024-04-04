Основатель «Красного & Белого» стал самым разбогатевшим предпринимателем в России

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На втором месте в списке бизнесменов, увеличивших свои доходы, оказался Дмитрий Пумпянский, бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара». Его состояние увеличилось на 94% и достигло 3,3 миллиарда долларов, сообщает 360tv.ru.
Третье место занял Сергей Судариков, владелец инвестиционной группы «Регион». Его капитал составляет 1,8 миллиарда долларов, что является приростом в 80%.