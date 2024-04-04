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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Свердловской области спросом стали пользоваться работники от 14 лет

Подростки пользуются спросом у работодателей в Свердловской области

4 апреля 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Свердловской области спросом стали пользоваться работники от 14 лет

В первом квартале нынешнего года в Свердловской области возрос спрос на персонал от 14 лет. Также предложений о работе в целом по региону стало больше.

Большим спросом сейчас пользуются упаковщики и курьеры, а также промоутеры, рассказали представители сервиса hh.ru. Количество таких предложение о работе возросло на 5%.

В основном, на сайте объявлений ищут курьеров. Также открыты для сотрудничества должности в сфере перевозок, телекоммуникаций и услуг для предпринимательской деятельности.

В целом по региону за этот год было размещено 120 тысяч актуальных вакансий, что на 44% больше.

Ранее сообщалось, что спрос на дворников в регионе увеличился в двукратно.

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