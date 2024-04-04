Подростки пользуются спросом у работодателей в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Большим спросом сейчас пользуются упаковщики и курьеры, а также промоутеры, рассказали представители сервиса hh.ru. Количество таких предложение о работе возросло на 5%.
В основном, на сайте объявлений ищут курьеров. Также открыты для сотрудничества должности в сфере перевозок, телекоммуникаций и услуг для предпринимательской деятельности.
В целом по региону за этот год было размещено 120 тысяч актуальных вакансий, что на 44% больше.
Ранее сообщалось, что спрос на дворников в регионе увеличился в двукратно.