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Житель Екатеринбурга при помощи чат-бота крал у людей деньги

«Покупатель товаров» из Екатеринбурга обманул продавцов чат-ботами на 105 тысяч

4 апреля 2024, 12:00
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга при помощи чат-бота крал у людей деньги

Жителя Екатеринбурга обвиняют в краже денег с помощью интернет-бота. 20-летнего злоумышленника будут судить по статье за кражу после сговора.

Следствие полагает, что молодой человек нашел интернет-бота для хищения денег с банковских карт разных людей. Граждан он находил на сайтах объявлений, когда она продавали что-то. Далее он начинал с ними переписываться, представляясь потенциальным покупателем, сообщает региональная прокуратура.

Продавцу он предлагал оформить продажу товара при помощи «безопасной сделки», такая функция встроена в реальный сайт по продаже товаров.

Однако далее молодой человек при помощи бота создавал поддельную веб-страницу объявления, ссылку отправлял продавцу. После этого в фейковом сайте человек вводил данные своей банковской карты, защитный кот и код подтверждения.

После этого юноша снимал деньги со счета продавца и переводил их на счет администратора интернет-бота. Тот брал себе 25% от суммы, остальное получал 20-летний юноша. В общей сложности он обманул людей на 105 тысяч.

Ранее сообщалось, что тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала.

Пенсионерка из Нижнего Тагила украла телефон продавца прямо перед его носом
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