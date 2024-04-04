«Покупатель товаров» из Екатеринбурга обманул продавцов чат-ботами на 105 тысяч

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Следствие полагает, что молодой человек нашел интернет-бота для хищения денег с банковских карт разных людей. Граждан он находил на сайтах объявлений, когда она продавали что-то. Далее он начинал с ними переписываться, представляясь потенциальным покупателем, сообщает региональная прокуратура.
Продавцу он предлагал оформить продажу товара при помощи «безопасной сделки», такая функция встроена в реальный сайт по продаже товаров.
Однако далее молодой человек при помощи бота создавал поддельную веб-страницу объявления, ссылку отправлял продавцу. После этого в фейковом сайте человек вводил данные своей банковской карты, защитный кот и код подтверждения.
После этого юноша снимал деньги со счета продавца и переводил их на счет администратора интернет-бота. Тот брал себе 25% от суммы, остальное получал 20-летний юноша. В общей сложности он обманул людей на 105 тысяч.
Ранее сообщалось, что тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала.