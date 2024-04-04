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«Пикапер», который атаковал девушек в Екатеринбурге, ответит по уголовной статье

Против агрессивного «пикапера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело

4 апреля 2024, 09:42
Фото: скрин видео УМВД СверВ УМВДдловской области

«Пикапер», который атаковал девушек в Екатеринбурге, ответит по уголовной статье

В отношении молодого человека, который совершил пять нападений на девушек в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело о побоях.

Об открытии уголовного производства проинформировали в УМВД Свердловской области. Накануне, 3 апреля, агрессивного молодого человека по имени Дмитрий Гребёнкин 2002 года рождения, который на протяжении почти двух месяцев нападал на девушек и женщин в Екатеринбурге, «закрыли» по административной статье за мелкое хулиганство на 8 суток.

Жертвы нападавшего остались недовольны таким мягким наказанием. Они заявили в беседе с журналистами, что боятся преследования со стороны Гребёнкина после его выхода из спецприемника.

Уже пять жертв: неадекват-пикапер продолжает нападать на девушек в Екатеринбурге
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Напомним, что «пикапер» пытался познакомиться с девушками, а после их отказа начинал избивать. На мужчин, которые вступались за девушек, Гребёнкин нападал с перцовым баллончиком. Один из пострадавших был госпитализирован с ожогами роговицы.

Задержали агрессора в аэропорту Кольцово. Он хотел улететь к матери в Москву вместе со своим котом. Родственники Дмитрия Гребёнкина пообещали обследовать его у психиатра и в будущем держать под контролем.

Ранее в Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили из перцового баллончика в глаза.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Административная ответственность#Нападение#18+#Екатеринбург#Перцовый баллончик#Дарья Бобровицкая
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