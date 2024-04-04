Против агрессивного «пикапера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Об открытии уголовного производства проинформировали в УМВД Свердловской области. Накануне, 3 апреля, агрессивного молодого человека по имени Дмитрий Гребёнкин 2002 года рождения, который на протяжении почти двух месяцев нападал на девушек и женщин в Екатеринбурге, «закрыли» по административной статье за мелкое хулиганство на 8 суток.
Жертвы нападавшего остались недовольны таким мягким наказанием. Они заявили в беседе с журналистами, что боятся преследования со стороны Гребёнкина после его выхода из спецприемника.
Напомним, что «пикапер» пытался познакомиться с девушками, а после их отказа начинал избивать. На мужчин, которые вступались за девушек, Гребёнкин нападал с перцовым баллончиком. Один из пострадавших был госпитализирован с ожогами роговицы.
Задержали агрессора в аэропорту Кольцово. Он хотел улететь к матери в Москву вместе со своим котом. Родственники Дмитрия Гребёнкина пообещали обследовать его у психиатра и в будущем держать под контролем.
Ранее в Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили из перцового баллончика в глаза.