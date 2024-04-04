Против агрессивного «пикапера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело

Об открытии уголовного производства проинформировали в УМВД Свердловской области. Накануне, 3 апреля, агрессивного молодого человека по имени Дмитрий Гребёнкин 2002 года рождения, который на протяжении почти двух месяцев нападал на девушек и женщин в Екатеринбурге, «закрыли» по административной статье за мелкое хулиганство на 8 суток.