Резкое похолодание до минусовых температур: снег с дождем накроют Нижний Тагил

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В ближайшую субботу, 6 апреля, среднесуточная температура воздуха снизится до -1 градуса, ночью будут заморозки до -3 градусов. Метеорологи обещают мокрый снег, облачность на небе и восточный ветер до 10 метров в секунду.
В воскресенье, 7 апреля, днем будет немного теплее чем в субботу, до +5 градусов. Однако ночная температура опять снизится ниже нуля градусов. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.
В начале предстоящей рабочей недели тагильчанам не следует ждать сильного потепления. Воздух будет прогреваться до +9 градусов и город накроют осадки в виде дождя. Кроме того, в ближайшие дни синоптики заявляют о магнитных бурях до трех баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.