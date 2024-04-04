tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Резкое похолодание до минусовых температур: снег с дождем накроют Нижний Тагил

Резкое похолодание до минусовых температур: снег с дождем накроют Нижний Тагил

4 апреля 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney
С 6 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют резкое похолодание до -3 градусов и осадки в виде дождя и снега.

В ближайшую субботу, 6 апреля, среднесуточная температура воздуха снизится до -1 градуса, ночью будут заморозки до -3 градусов. Метеорологи обещают мокрый снег, облачность на небе и восточный ветер до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, днем будет немного теплее чем в субботу, до +5 градусов. Однако ночная температура опять снизится ниже нуля градусов. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.

В начале предстоящей рабочей недели тагильчанам не следует ждать сильного потепления. Воздух будет прогреваться до +9 градусов и город накроют осадки в виде дождя. Кроме того, в ближайшие дни синоптики заявляют о магнитных бурях до трех баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.

В Свердловской области наступит тропическое потепление
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область придет циклон «Матильда» и принесет дожди и снегКак улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ruНазвана дата начала настоящей весны в Свердловской области
#Нижний Тагил#Апрель#Осадки#Погода#Похолодание#Дожди#Весна#Природа#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
Вчера, 07:15
Власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА
Вчера, 16:09
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Вчера, 06:44
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
2 апреля, 08:54
В Свердловской области с 5 апреля под запретом окажутся шашлыки и костры
Вчера, 12:16
Вагон сошел с рельсов на тагильском ЕВРАЗ НТМК из-за неправильно переведенных стрелок
Вчера, 12:32
"