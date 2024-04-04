Руководитель РЭО Денис Буцаев ответил на вопросы по работе реестра утилизаторов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На семинаре выступили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзор, Светлана Радионова. Они ответили более чем на 40 вопросов, связанных с функционированием реестра, пишет newsnn.ru.
Большое количество вопросов было связано с ошибками при предоставлении документов, включая технические регламенты предприятий. С целью избежания подобных ошибок необходимо строго соблюдать требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400 при формировании пакета документов.
Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в механизме РОП и отметил, что реестр утилизаторов защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Он также напомнил, что соблюдение обязательств по РОП возможно через заключение договоров с утилизаторами. Главное, чтобы они входили в реестр. Также он отметил, что сами утилизаторы готовы к активному диалогу.
Сообщается, что решение о включении утилизаторов в реестр принимается Росприроднадзором после тщательной оценки представленных заявлений. Если возникает необходимость, проводятся выездные проверки. Такая строгость нужна для того, чтобы точно оценить мощности предприятия и не допустить выдачи фиктивных актов утилизации.
Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов сообщил, что информация об утилизаторах доступна на официальном сайте ЕФГИС УОИТ и регулярно обновляется. В разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров» можно получить сведения без авторизации.