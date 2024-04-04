Руководитель РЭО Денис Буцаев ответил на вопросы по работе реестра утилизаторов

Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в механизме РОП и отметил, что реестр утилизаторов защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Он также напомнил, что соблюдение обязательств по РОП возможно через заключение договоров с утилизаторами. Главное, чтобы они входили в реестр. Также он отметил, что сами утилизаторы готовы к активному диалогу.