tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Руководитель РЭО Денис Буцаев ответил на вопросы по работе реестра утилизаторов

Руководитель РЭО Денис Буцаев ответил на вопросы по работе реестра утилизаторов

4 апреля 2024, 10:53
Фото: 1MI
В Москве состоялся семинар, организованный Российским экологическим оператором и Росприроднадзором. Его темой стал реестр утилизаторов, который был запущен в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) с 2024 года.

На семинаре выступили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзор, Светлана Радионова. Они ответили более чем на 40 вопросов, связанных с функционированием реестра, пишет newsnn.ru.

Большое количество вопросов было связано с ошибками при предоставлении документов, включая технические регламенты предприятий. С целью избежания подобных ошибок необходимо строго соблюдать требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400 при формировании пакета документов.

Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в механизме РОП и отметил, что реестр утилизаторов защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Он также напомнил, что соблюдение обязательств по РОП возможно через заключение договоров с утилизаторами. Главное, чтобы они входили в реестр. Также он отметил, что сами утилизаторы готовы к активному диалогу.

Сообщается, что решение о включении утилизаторов в реестр принимается Росприроднадзором после тщательной оценки представленных заявлений. Если возникает необходимость, проводятся выездные проверки. Такая строгость нужна для того, чтобы точно оценить мощности предприятия и не допустить выдачи фиктивных актов утилизации.

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов сообщил, что информация об утилизаторах доступна на официальном сайте ЕФГИС УОИТ и регулярно обновляется. В разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров» можно получить сведения без авторизации.

Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Вчера, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Сегодня, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Сегодня, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Сегодня, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Сегодня, 08:58
"