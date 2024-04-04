Самая теплая погода в 2024 году зафиксирована в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Среднесуточная температура в тот день составила +11,8 градуса, а ночью — +1,1 градуса.
При этом метеорологи отметили, что такими же теплыми днями будут 4 и 5 апреля. Днем температура воздуха может превысить ту рекордную отметку и показать +14…+19 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
В ночь со среды на четверг, 4 апреля, также зафиксировано рекордное тепло — до +8…+10. Тепло в регионе сохранится примерно на два дня, до 5 апреля включительно.
Ранее сообщалось, что тропический циклон надвигается на Свердловскую область.