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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Самая теплая погода в 2024 году зафиксирована в Екатеринбурге

Самая теплая погода в 2024 году зафиксирована в Екатеринбурге

4 апреля 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге синоптики зафиксировали самую теплую погоду в этом году. Самым теплым днем было названо 2 апреля.

Среднесуточная температура в тот день составила +11,8 градуса, а ночью — +1,1 градуса.

При этом метеорологи отметили, что такими же теплыми днями будут 4 и 5 апреля. Днем температура воздуха может превысить ту рекордную отметку и показать +14…+19 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

В ночь со среды на четверг, 4 апреля, также зафиксировано рекордное тепло — до +8…+10. Тепло в регионе сохранится примерно на два дня, до 5 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что тропический циклон надвигается на Свердловскую область.

Синоптик признал, что предсказание погоды на долгий срок — задача нерешаемая
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#Свердловская область#Апрель#Температура#Погода#Синоптики#Окружающая среда#Тепло#Метеорологи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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