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В Екатеринбурге возобновлены перелеты в Пекин

Самолеты вновь полетят из Екатеринбурга в Пекин

4 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге возобновлены перелеты в Пекин

Из Екатеринбурга в Пекин будут снова летать самолеты «Уральских авиалиний». Первый рейс уже выполнен.

Самолеты туда не летали четыре года, отметили в пресс-службе авиаперевозчика. Первый после перерыва рейс был осуществлен утром 4 апреля. В Китай были доставлены 80 человек.

Аналогичные полеты теперь будут производится по понедельникам, четвергам и субботам. Самый дешевый билет на одного стоит 33 тысяч рублей. Это билет в одну сторону.

Уже в мае авиакомпания хочет возобновить рейсы в Харбин. После появления рейса Екатеринбург-Китай в уральскую столицу могут начать чаще ездить китайцы в туристических целях, отметили в пресс-службе.

Напомним, что 3 апреля самолет экстренно сел в Екатеринбурге. Он летел из Москвы в Читу. Посадка была совершена из-за возможной неисправности воздушного судна, о которой пилот узнал во время полета.

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