Самолеты вновь полетят из Екатеринбурга в Пекин

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Самолеты туда не летали четыре года, отметили в пресс-службе авиаперевозчика. Первый после перерыва рейс был осуществлен утром 4 апреля. В Китай были доставлены 80 человек.
Аналогичные полеты теперь будут производится по понедельникам, четвергам и субботам. Самый дешевый билет на одного стоит 33 тысяч рублей. Это билет в одну сторону.
Уже в мае авиакомпания хочет возобновить рейсы в Харбин. После появления рейса Екатеринбург-Китай в уральскую столицу могут начать чаще ездить китайцы в туристических целях, отметили в пресс-службе.
Напомним, что 3 апреля самолет экстренно сел в Екатеринбурге. Он летел из Москвы в Читу. Посадка была совершена из-за возможной неисправности воздушного судна, о которой пилот узнал во время полета.