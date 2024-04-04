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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Сербский диджей Dj Style Q погиб в автокатастрофе вместе с украинской моделью

4 апреля 2024, 17:56
Украинская фотомодель Анна Краевская погибла в результате автомобильной аварии в Пьемонте. По информации газеты la Repubblica, за рулем находился Хюсни Кестай, сербский диджей известный как Dj Style Q. Он также погиб на месте ДТП.

В момент аварии автомобиль двигался со скоростью 200 миль в час, пишет 360tv.ru со ссылкой на la Repubblica.

Тело Анны было идентифицировано следователями дорожной полиции благодаря заявлению о пропаже, которое подали ее друзья в швейцарскую полицию.

Автомобиль потерял сцепление с дорогой и врезался в ограждение на автостраде. От сильного удара машина разломилась пополам, а одно из передних колес отлетело на большое расстояние.

На место происшествия прибыли медики и пожарные, но помочь пострадавшим не удалось.

Предполагается, что несколько часов до аварии диджей выступал в клубе. Он женат и имеет двоих детей, которые проживают с матерью в Косово.

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