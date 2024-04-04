Сербский диджей Dj Style Q погиб в автокатастрофе вместе с украинской моделью

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В момент аварии автомобиль двигался со скоростью 200 миль в час, пишет 360tv.ru со ссылкой на la Repubblica.
Тело Анны было идентифицировано следователями дорожной полиции благодаря заявлению о пропаже, которое подали ее друзья в швейцарскую полицию.
Автомобиль потерял сцепление с дорогой и врезался в ограждение на автостраде. От сильного удара машина разломилась пополам, а одно из передних колес отлетело на большое расстояние.
На место происшествия прибыли медики и пожарные, но помочь пострадавшим не удалось.
Предполагается, что несколько часов до аварии диджей выступал в клубе. Он женат и имеет двоих детей, которые проживают с матерью в Косово.