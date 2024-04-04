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Updated Сегодня, 09:44

В Екатеринбурге сгнившее дерево упало на автомобиль на Академической

Сгнившее дерево насквозь пронзило автомобиль на улице Академической в Екатеринбурге

4 апреля 2024, 09:42
Фото: тг-канал " Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге сгнившее дерево упало на автомобиль на Академической

Во дворе многоэтажного дома на Академической улице в Екатеринбурге ствол дерева упал прямо на крышу припаркованной машины, проткнув крышу.

Хозяйка автомобиля в момент «прилета» находилась рядом с машиной, но по счастливой случайности в тот момент отошла от него на 10 шагов, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Все случилось в среду, 3 апреля. Упавшее бревно, по словам владельцев, весит не менее 50-80 кг.

Фото: тг-канал " Свет Екатеринбург»

На место происшествия вызвали ГИБДД и представителей управляющей компании. Службы приехали оперативно и все задокументировали, однако разбирательства могут продлиться слишком долго, а машину нужно чинить сейчас, волнуются хозяева авто.

Ранее в Екатеринбурге из-за упавшего дерева остановилось движение трамваев.

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#Происшествия#ГИБДД#Дерево#Повреждения#Управляющая компания#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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