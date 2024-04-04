Сгнившее дерево насквозь пронзило автомобиль на улице Академической в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Хозяйка автомобиля в момент «прилета» находилась рядом с машиной, но по счастливой случайности в тот момент отошла от него на 10 шагов, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Все случилось в среду, 3 апреля. Упавшее бревно, по словам владельцев, весит не менее 50-80 кг.
На место происшествия вызвали ГИБДД и представителей управляющей компании. Службы приехали оперативно и все задокументировали, однако разбирательства могут продлиться слишком долго, а машину нужно чинить сейчас, волнуются хозяева авто.
Ранее в Екатеринбурге из-за упавшего дерева остановилось движение трамваев.