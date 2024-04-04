Скончавшийся от огнестрельного ранения екатеринбургский застройщик лечился от рака

Напомним, что его труп обнаружили рано утром в Университетском переулке 3 апреля. Рядом лежало помповое ружье. Правоохранительные органы сразу же выдвинули версию о самоубийстве, однако родственники считают ее несостоятельной. По их словам, у предпринимателя было много врагов, раньше его уже избивали. А огнестрельное оружие погибший Михеев коллекционировал.