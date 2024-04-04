Скончавшийся от огнестрельного ранения екатеринбургский застройщик лечился от рака

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Найденный мертвым при странных обстоятельствах свердловский бизнесмен был серьезно болен, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
По словам спикера, на учете в российских лечебных учреждениях Владимир Михеев не состоял, а лечился от онкологического заболевания за рубежом.
Напомним, что его труп обнаружили рано утром в Университетском переулке 3 апреля. Рядом лежало помповое ружье. Правоохранительные органы сразу же выдвинули версию о самоубийстве, однако родственники считают ее несостоятельной. По их словам, у предпринимателя было много врагов, раньше его уже избивали. А огнестрельное оружие погибший Михеев коллекционировал.
В Екатеринбурге группа молодых людей напала в трамвае на студента журфака УрФУ и прострелила ему щеку.