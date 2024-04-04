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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Погибший в Екатеринбурге застройщик Михеев лечился от онкологии

Скончавшийся от огнестрельного ранения екатеринбургский застройщик лечился от рака

4 апреля 2024, 12:05
Фото: 1MI

Погибший в Екатеринбурге застройщик Михеев лечился от онкологии

Экс-учредитель ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев, чье тело нашли на улице в Екатеринбурге, страдал от онкологического заболевания.

Найденный мертвым при странных обстоятельствах свердловский бизнесмен был серьезно болен, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По словам спикера, на учете в российских лечебных учреждениях Владимир Михеев не состоял, а лечился от онкологического заболевания за рубежом.

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Напомним, что его труп обнаружили рано утром в Университетском переулке 3 апреля. Рядом лежало помповое ружье. Правоохранительные органы сразу же выдвинули версию о самоубийстве, однако родственники считают ее несостоятельной. По их словам, у предпринимателя было много врагов, раньше его уже избивали. А огнестрельное оружие погибший Михеев коллекционировал.

В Екатеринбурге группа молодых людей напала в трамвае на студента журфака УрФУ и прострелила ему щеку.

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