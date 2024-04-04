Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой

Напомним, тподозреваемые в групповом сексе в Первоуральске являются одноклассниками. Сама девочка из другой школы. Один из детей сообщил, что познакомился с ней через интернет. Школьница позвала мальчиков в гости и там предложила интим. Весь процесс был записан на видео. Мать одного из ребят увидела видео в телефоне и обратилась в полицию, чтобы девочку привлекли за растление. Однако обвиняемыми стали сами подростки.