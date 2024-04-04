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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Появились новые подробности о групповом сексе с 11-летней в Первоуральске

Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой

4 апреля 2024, 04:01
Фото: Изображение Midjourney

Появились новые подробности о групповом сексе с 11-летней в Первоуральске

Стали известны новые подробности дела о групповом сексе с 11-летней школьницей из Первоуральска. Местные жители узнали, что девочка не раз предлагала интим другим мальчикам.

Также оказалось, что один мальчиков уже несколько месяцев занимался интимом со школьницей. По словам одного из местных жителей, это все было по ее согласию.

Он отметил, что и его другу она тоже писала с намеками на интим. Однако тот не согласился, пишет Е1.

Источник также сообщил, что в телефоне школьницы была найдена переписка с другими мальчиками. При этом, судя по сообщениям, с ними у нее тоже был интим. Источник отмечает, что таких детей около десятка. Что с ними теперь будет — неизвестно.

При этом, добавил источник, даже при отсутствии изнасилования девочка будет признана пострадавшей.

Ранее родственница школьницы говорила, что ее совратили. Она уверена, что девочку спровоцировали к таким мыслям.

Напомним, тподозреваемые в групповом сексе в Первоуральске являются одноклассниками. Сама девочка из другой школы. Один из детей сообщил, что познакомился с ней через интернет. Школьница позвала мальчиков в гости и там предложила интим. Весь процесс был записан на видео. Мать одного из ребят увидела видео в телефоне и обратилась в полицию, чтобы девочку привлекли за растление. Однако обвиняемыми стали сами подростки.

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#Первоуральск#Дети#Школа#Интим#Криминал#Секс#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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