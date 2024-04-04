Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:25
Он отметил, что и его другу она тоже писала с намеками на интим. Однако тот не согласился, пишет Е1.
Источник также сообщил, что в телефоне школьницы была найдена переписка с другими мальчиками. При этом, судя по сообщениям, с ними у нее тоже был интим. Источник отмечает, что таких детей около десятка. Что с ними теперь будет — неизвестно.
При этом, добавил источник, даже при отсутствии изнасилования девочка будет признана пострадавшей.
Ранее родственница школьницы говорила, что ее совратили. Она уверена, что девочку спровоцировали к таким мыслям.
Напомним, тподозреваемые в групповом сексе в Первоуральске являются одноклассниками. Сама девочка из другой школы. Один из детей сообщил, что познакомился с ней через интернет. Школьница позвала мальчиков в гости и там предложила интим. Весь процесс был записан на видео. Мать одного из ребят увидела видео в телефоне и обратилась в полицию, чтобы девочку привлекли за растление. Однако обвиняемыми стали сами подростки.