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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

У 40-летнего первоуральца остановилось сердце прямо на рабочем месте

Свердловские медики вытащили с того света мужчину после остановки сердца на работе

4 апреля 2024, 11:52
Фото: Свердловская областная больница №1

У 40-летнего первоуральца остановилось сердце прямо на рабочем месте

40-летний Максим Мотовилов потерял сознание на рабочем месте, а очнулся в палате после удачно проведенной операции.

Житель Первоуральска в марте отметил 40-летие, а спустя две недели чуть не лишился жизни из-за инфаркта, который случился прямо на работе. Он выжил благодаря быстрым и грамотным действиям медиков. Историю спасения первоуральца рассказывает Свердловская областная клиническая больница №1.

Максим Мотовилов упал и потерял сознание в присутствии коллег, которые быстро среагировали и вызвали медиков. Фельдшер скорой помощи Светлана Белоусова, правильно оценив ситуацию, сумела запустить сердце с помощью дефибриллятора, ритм восстановился.

Мужчину экстренно госпитализировали в кардиоотделение Первоуральской больницы, где врач-реаниматолог Павел Скудицкий незамедлительно начал тромболитическую терапию для растворения сгустка крови, закупорившего сосуд. Когда состояние Максима Мотовилова стабилизировалось, его перевели в Свердловскую областную больницу №1 для оказания высокотехнологической помощи. Пациент был немедленно доставлен в операционную, где бригада медиков выполнила стентирование левой передней нисходящей артерии.

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После операции мужчина быстро пошел на поправку. После выписки ему предстоит реабилитация в специализированном центре «Озеро Чусовское». Сам он признается, что ничего не помнит с момента обморока. Сознание вернулось уже в палате после стентирования.

И сейчас замечательно себя чувствую — будто и не было ничего! Поэтому всем большое спасибо за то, что вовремя мне помогли! — поблагодарил Мотовилов врачей.

Ранее медики Нижнего Тагила спасли жизнь бабушке семи внуков после закупорки артерии тромбом.

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