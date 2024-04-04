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Юные певцы из ГДДЮТ Нижнего Тагила стали призерами на международном конкурсе

Тагильская «Василинка» — победитель международного конкурса «Волжские сувениры»

4 апреля 2024, 03:35
Фото: ГДЮЮТ Нижний Тагил

Юные певцы из ГДДЮТ Нижнего Тагила стали призерами на международном конкурсе

Фольклорный коллектив «Василинка» занял призовые места на Международном творческом фестивале-конкурсе «Волжские сувениры». Он проходил в Нижнем Новгороде.

На конкурс съехалось более 400 участников со всей России. «Василинка» тоже показала свои таланты. Жюри высоко оценило исполнение песен нашего региона.

Лауреатом 1 степени стал не только тагильский коллектив, но и солистка Виктория Маленко. Дипломов лауреата 2 степени удостоились Станислава Брагина и Таисия Валиулина. Кроме того, певцам из Нижнего Тагила присвоили спецприз за лучший костюм и сертификат на 20 тысяч рублей.

Ребята не только поучаствовали и победили в конкурсе. Тагильчане посетили несколько экскурсий, планетарий и музей.

Ранее стало известно, что ученики тагильской ДХШ №1 стали призерами и победителями Международной выставки-конкурса.

Юные певцы из Нижнего Тагила взяли Гран-при на престижном Международном конкурсе
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Конкурс#Победа#ГДДЮТ#Екатеринбург#Евгения Сафина#Фольклорный народный коллектив#Гордость Нижнего Тагила
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