Тагильская «Василинка» — победитель международного конкурса «Волжские сувениры»

Лауреатом 1 степени стал не только тагильский коллектив, но и солистка Виктория Маленко. Дипломов лауреата 2 степени удостоились Станислава Брагина и Таисия Валиулина. Кроме того, певцам из Нижнего Тагила присвоили спецприз за лучший костюм и сертификат на 20 тысяч рублей.