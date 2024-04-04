Тагильская «Василинка» — победитель международного конкурса «Волжские сувениры»

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
На конкурс съехалось более 400 участников со всей России. «Василинка» тоже показала свои таланты. Жюри высоко оценило исполнение песен нашего региона.
Лауреатом 1 степени стал не только тагильский коллектив, но и солистка Виктория Маленко. Дипломов лауреата 2 степени удостоились Станислава Брагина и Таисия Валиулина. Кроме того, певцам из Нижнего Тагила присвоили спецприз за лучший костюм и сертификат на 20 тысяч рублей.
Ребята не только поучаствовали и победили в конкурсе. Тагильчане посетили несколько экскурсий, планетарий и музей.
Ранее стало известно, что ученики тагильской ДХШ №1 стали призерами и победителями Международной выставки-конкурса.