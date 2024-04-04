Три новых школьных стадиона появятся в Нижнем Тагиле

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В течение пяти лет в городе появились больше десятка новых площадок для занятий спортом. Реализуется программа в рамках нацпроекта «Образование».
Так, например, около школы №44 появится многофункциональное пространство. В нем разместятся футбольное поле, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадку для сдачи ГТО, воркаута и другие. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, строительство начнется уже в апреле.
Также новыми площадками обзаведутся школы №70 и №33.
Напомним, реконструкцией стадиона у школы №44 займется фирма из Удмуртии. Стоимость работ составит 31,4 миллиона рублей.