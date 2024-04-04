Три новых школьных стадиона появятся в Нижнем Тагиле

Так, например, около школы №44 появится многофункциональное пространство. В нем разместятся футбольное поле, беговую дорожку с прыжковой ямой, площадку для сдачи ГТО, воркаута и другие. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, строительство начнется уже в апреле.