Труп человека обнаружили прохожие в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Очередной труп найден в Екатеринбурге. Прохожие обнаружили его на улице Пехотинцев в четверг, 4 апреля, информацию подтвердили в СУ СК Свердловской области.
Тело мужчины, по предварительным данным, не имеет признаков насильственной смерти. Время гибели и точную причину установит следствие, заявили в СК.
В пресс-службе регионального УМВД добавили, что правоохранители уже установили личность погибшего мужчины.
Накануне, 3 апреля, мертвый мужчина с огнестрельной раной был найден в Университетском переулке Екатеринбурга. Им оказался известный в городе бизнесмен Владимир Михеев.