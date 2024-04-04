tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев обнаружили труп мужчины

Труп человека обнаружили прохожие в Железнодорожном районе Екатеринбурга

4 апреля 2024, 17:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев обнаружили труп мужчины

Найденный на улице Пехотинцев в Екатеринбурге труп мужчины не имеет признаков насильственной смерти.

Очередной труп найден в Екатеринбурге. Прохожие обнаружили его на улице Пехотинцев в четверг, 4 апреля, информацию подтвердили в СУ СК Свердловской области.

Тело мужчины, по предварительным данным, не имеет признаков насильственной смерти. Время гибели и точную причину установит следствие, заявили в СК.

В центре Екатеринбурга найден труп мужчины. Он погиб от огнестрельного оружия
Узнать подробнее

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что правоохранители уже установили личность погибшего мужчины.

Накануне, 3 апреля, мертвый мужчина с огнестрельной раной был найден в Университетском переулке Екатеринбурга. Им оказался известный в городе бизнесмен Владимир Михеев.

Читайте также:
Скончавшийся от огнестрельного ранения екатеринбургский застройщик лечился от ракаПротив агрессивного «пикапера» из Екатеринбурга возбудили уголовное делоВ Екатеринбурге установили личность застреленного в Университетском переулке мужчины
#Происшествия#Полиция#Труп#СК РФ#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Вчера, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Сегодня, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Сегодня, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Сегодня, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Сегодня, 08:58
"