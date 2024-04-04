«УГМК-Застройщик» построит часть ЖК «Никольский» за 4,5 млрд до 2026 года

Сначала возведут два дома из шести. Их высота — 24 этажа. В них будет 308 квартир. Специалисты создадут парковку на 278 автомобилей. Кроме квартир, в ЖК будет работать ресторан, магазин, медцентр, аптека, фитнес-центр, детский центр, офис, спорткорт и школа.