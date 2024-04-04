«УГМК-Застройщик» построит часть ЖК «Никольский» за 4,5 млрд до 2026 года

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Средства были даны в кредит. Соглашение о сотрудничестве было подписано на «Иннопроме».
ЖК «Никольский» находится на пересечении улиц Фурманова—Белинского—Большакова и набережной Исети. Территория участка под строительство составляет 2,9 га. Здесь появится шесть высоток. В общей сложности строители возведут 53 тысячи «квадратов» жилья, сообщает «УГМК-Застройщик».
Сначала возведут два дома из шести. Их высота — 24 этажа. В них будет 308 квартир. Специалисты создадут парковку на 278 автомобилей. Кроме квартир, в ЖК будет работать ресторан, магазин, медцентр, аптека, фитнес-центр, детский центр, офис, спорткорт и школа.
С набережной интегрируют дворовое пространство, а на крыше с- приватную территорию. Двор украсят множество деревьев и прочей растительности. Для жителей соседних районов обустроят пешеходную зону. Полностью проект планируют реализовать к 2030 году.
Председатель Уральского Сбербанка Петр Колтыпин сообщил, что миссия Сбера — менять облик городов. А «УГМК-Застройщик» — один из главных девелоперов на Урале, который на многие годы строит объекты высокого уровня.
Благодаря нашему сотрудничеству территория в центре города, которая долго пустовала, кардинально преобразится и будет радовать горожан, — отметил Петр Колтыпин.
Гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин добавил, что они уже много лет сотрудничают со Сбером.
Помимо проектного финансирования, со Сбербанком заключено соглашение, которое позволило сохранить выгодные ставки по ипотеке для наших покупателей. Льготные условия будут предоставлены и будущим резидентам ЖК «Никольский», — добавил Евгений Мордовин.