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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В 2024 году рекордное количество заявлений на бракосочетание в Москве

4 апреля 2024, 07:09
В этом году в Москве наибольшее количество пар запланировали свои свадьбы на 24 апреля.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, уже около 30 тысяч пар планируют зарегистрировать свои отношения в этот день. Она также отметила, что среди молодоженов особенно популярны даты, содержащие двойки и четверки. Например, 800 пар выбрали 24 февраля 2024 года для своего бракосочетания, пишет RT.

Кроме того, востребованной оказалась дата 20 апреля 2024 года: на нее запланировали свадьбу более 650 пар. Также заявление на заключение брака подали столько же пар на первый день лета, 1 июня 2024 года. А еще около 600 пар планируют официально зарегистрировать свои отношения 24 августа 2024 года и 4 апреля 2024 года.

Общее количество запланированных свадебных церемоний в Москве составляет около 30 тысяч пар. В самый популярный день весеннего свадебного сезона, 24 апреля 2024 года, заключить брак можно будет как в дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья», а также в центрах госуслуг «Мои документы».

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