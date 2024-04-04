В 2024 году рекордное количество заявлений на бракосочетание в Москве

Кроме того, востребованной оказалась дата 20 апреля 2024 года: на нее запланировали свадьбу более 650 пар. Также заявление на заключение брака подали столько же пар на первый день лета, 1 июня 2024 года. А еще около 600 пар планируют официально зарегистрировать свои отношения 24 августа 2024 года и 4 апреля 2024 года.