В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны новые фигуранты в деле теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Двое из них переводили деньги на покупку оружия и на транспорт для террористов, пишут «РИА Новости». Третий задержанный занимался вербовкой пособников и спонсированием террористов.
Всех троих поймали представители ФСБ. Двое задержанных пособников признали, что взяты за соучастие в теракте, следует из видео ФСБ. Двое — выходцы из центральной азии, а один — российский гражданин. Подробности пока не сообщаются.
Ранее количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести. Количество жертв в целом оценивается в 145 человек.