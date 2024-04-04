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В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны новые фигуранты в деле теракта в «Крокусе»

В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны новые фигуранты в деле теракта в «Крокусе»

4 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге, Москве и Омске задержали трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».

Двое из них переводили деньги на покупку оружия и на транспорт для террористов, пишут «РИА Новости». Третий задержанный занимался вербовкой пособников и спонсированием террористов.

Всех троих поймали представители ФСБ. Двое задержанных пособников признали, что взяты за соучастие в теракте, следует из видео ФСБ. Двое — выходцы из центральной азии, а один — российский гражданин. Подробности пока не сообщаются.

Ранее количество погибших в «Крокусе» детей возросло до шести. Количество жертв в целом оценивается в 145 человек.

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