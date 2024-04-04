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Трамвай №13 сошел с рельсов на ВИЗе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на ВИЗе трамвай №13 «уехал» с рельсов

4 апреля 2024, 15:42
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Трамвай №13 сошел с рельсов на ВИЗе в Екатеринбурге

Движение по трамвайной линии на улице Колмогорова в Екатеринбурге приостановили из-за повреждения путей.

Дорожное происшествие с участием трамвая №13 в Екатеринбурге было зафиксировано в четверг, 4 апреля. Вагон остановился на улице Колмогорова, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Причиной ЧП стало повреждение пути, от которых откололся кусок. Причину, по которой это произошло, установят ремонтники.

Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Людей из трамвая высадили, выезд с Уралэлектроремонта перекрыли.

1 апреля сразу два автомобиля врезались в трамвай в Екатеринбурге.

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#Происшествия#ДТП#Повреждение#Рельсы#Трамвай#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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