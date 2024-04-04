В Екатеринбурге на ВИЗе трамвай №13 «уехал» с рельсов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:44
Дорожное происшествие с участием трамвая №13 в Екатеринбурге было зафиксировано в четверг, 4 апреля. Вагон остановился на улице Колмогорова, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Причиной ЧП стало повреждение пути, от которых откололся кусок. Причину, по которой это произошло, установят ремонтники.
Людей из трамвая высадили, выезд с Уралэлектроремонта перекрыли.
1 апреля сразу два автомобиля врезались в трамвай в Екатеринбурге.