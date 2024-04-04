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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Два школьника на самокате влетели в киоск с шаурмой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьники на самокате протаранили киоск с шаурмой

4 апреля 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney

Два школьника на самокате влетели в киоск с шаурмой в Екатеринбурге

У екатеринбургской шаурмичной разбилось стекло. Один из подростков сразу же убежал.

Необычное ДТП с участием самоката и стеклянной стены киоска с шаурмой произошло в уральской столице в четверг, 4 апреля, сообщает телеграм-канал «Гнилой Екатеринбург».

Самокатом управляли два подростка. После столкновения стекло разбилось, стекло посыпалось под ноги посетителям. Никто не пострадал. Один из школьников поспешил ретироваться, второй остался на месте.

Ранее в Екатеринбурге ограничили скорость движения самокатов на 15 участках.

За год в России выросло число человек, поддерживающих ограничения для самокатов
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#Происшествия#Подростки#Киоск#Разбитое стекло#18+#Екатеринбург#Самокат#Дарья Бобровицкая
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