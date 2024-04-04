В Екатеринбурге школьники на самокате протаранили киоск с шаурмой

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Необычное ДТП с участием самоката и стеклянной стены киоска с шаурмой произошло в уральской столице в четверг, 4 апреля, сообщает телеграм-канал «Гнилой Екатеринбург».
Самокатом управляли два подростка. После столкновения стекло разбилось, стекло посыпалось под ноги посетителям. Никто не пострадал. Один из школьников поспешил ретироваться, второй остался на месте.
Ранее в Екатеринбурге ограничили скорость движения самокатов на 15 участках.