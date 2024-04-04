В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Информация была озвучена во время совещания по поводу контракта на ремонт моста по улице Циолковского, а также по улице Октябрьской Революции. Оно состоялось 4 апреля в администрации. На встрече обсуждалась работа подрядчика — фирмы Алексея Голященко.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что работы по факту не ведутся, сроки выполнения работ по контракту истекли 30 марта 2024 года. На встрече присутствовали представители прокуратуры, администрации, бизнеса, депутаты и другие заинтересованные в решении проблемы.
На встрече в частности сообщалось, что структура задолженности компании состоит из 56 миллионов текущей задолженности (она копится) и около 41 миллиона — задолженность по так называемой контрольной работе. Это означает, что были проведены выездные налоговые проверки и за 2016–2018 годы данная проверка прошла три инстанции судов.
Все наши претензии, которые предъявлялись, исследованы судами и подтверждены. Данная задолженность уже сейчас предъявлена «Уралстроймонтажу», — добавила Ирина Степанова.
Еще 33 миллиона — это задолженность по выездной проверке, которую фирме пока не предъявляют.
Отмечается, что налоговая ввела много механизмов, чтобы плательщик мог сам урегулировать споры по задолженности. Это и рассрочка, и оценка финансовой составляющей, и другие инструменты.
Хочу подчеркнуть, что у «УралСтроимонтажа» есть право по статье 64 Налогового кодекса, которая позволяет не на судебном уровне, не на уровне управления, подать заявление платежку, минуя даже нас, Межрегиональную инспекцию по управлению долгом, — рассказала Ирина Степанова.
Данное заявление подается для предоставления рассрочки. Процедура занимает около месяца. То есть та задолженность, которая накоплена, могла бы уже гаситься налогоплательщикам, но этого не происходит.
Также на заседании сообщалось, что «Уралстроймонтаж» не может выйти на процедуру банкротства, так как его имущество и основные средства значительно превышают суммы задолженности.