В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов

На встрече в частности сообщалось, что структура задолженности компании состоит из 56 миллионов текущей задолженности (она копится) и около 41 миллиона — задолженность по так называемой контрольной работе. Это означает, что были проведены выездные налоговые проверки и за 2016–2018 годы данная проверка прошла три инстанции судов.