В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП

Наезд произошел, когда девочка почти перешла дорогу. Ребенок сообщил, что за рулем была женщина, которая немедленно покинула место происшествия. Ее сейчас разыскивают правоохранители. Девочка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.