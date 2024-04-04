В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Авария произошла в четверг, 4 апреля, в 8:20 утра. Сбитая девочка обратилась за медицинской помощью вместе со своей матерью. Сигнал о ДТП поступил в ГИБДД из лечебного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы устанавливает все детали дорожного инцидента, в том числе с помощью наружных камер видеонаблюдения. На данный момент известно, что машина ехала со стороны Ленинградского проспекта к улице Энтузиастов.
Наезд произошел, когда девочка почти перешла дорогу. Ребенок сообщил, что за рулем была женщина, которая немедленно покинула место происшествия. Ее сейчас разыскивают правоохранители. Девочка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит водителю лишением прав или административным арестом до 15 суток. Инспекторы просят всех возможных очевидцев происшествия связаться с представителями ГИБДД.
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