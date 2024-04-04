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В Нижнем Тагиле ищут водителя, который сбил ребенка на переходе и скрылся

В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП

4 апреля 2024, 10:16
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ищут водителя, который сбил ребенка на переходе и скрылся

В ДТП на улице Окунева в Нижнем Тагиле пострадала 13-летняя девочка-подросток. Автомобиль наехал на нее, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла в четверг, 4 апреля, в 8:20 утра. Сбитая девочка обратилась за медицинской помощью вместе со своей матерью. Сигнал о ДТП поступил в ГИБДД из лечебного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео: ГИБДД Нижнего Тагила

Инспекторы устанавливает все детали дорожного инцидента, в том числе с помощью наружных камер видеонаблюдения. На данный момент известно, что машина ехала со стороны Ленинградского проспекта к улице Энтузиастов.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Наезд произошел, когда девочка почти перешла дорогу. Ребенок сообщил, что за рулем была женщина, которая немедленно покинула место происшествия. Ее сейчас разыскивают правоохранители. Девочка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

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В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит водителю лишением прав или административным арестом до 15 суток. Инспекторы просят всех возможных очевидцев происшествия связаться с представителями ГИБДД.

В Екатеринбурге женщина-водитель снесла шлагбаум в коттеджном поселке и скрылась с места ДТП.

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