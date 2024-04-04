В Североуральске жена погибшего шахтера не может поверить в случившееся

Так как Дмитрий был новичком, его «ни к чему не подпускали», утверждает его коллега. Он стоял рядом и делал то, что ему говорило руководство. Коллега Дмитрия отметил, что бригада имела большой опыт работы, около 10-15 лет. Он не верит в то, что кто-то из них «накосячил».