В Североуральске жена погибшего шахтера не может поверить в случившееся

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Ранее он работал в другой шахте в Североуральске. Близкие рассказали, что до прошлой шахты ему приходилось долго ездить. Перейдя на другую работу, он радовался, что сможет больше времени уделять семье. К тому же его бабушка нуждалась в уходе, пишет Е1.
Так как Дмитрий был новичком, его «ни к чему не подпускали», утверждает его коллега. Он стоял рядом и делал то, что ему говорило руководство. Коллега Дмитрия отметил, что бригада имела большой опыт работы, около 10-15 лет. Он не верит в то, что кто-то из них «накосячил».
У погибшего остались двое детей: сыну шесть лет, а дочке два года.
В причинах случившегося разбирается СК. Во время обрушения под землей оказалось пятеро горняков. Четверых спасли, трое из них в медучреждении, а погиб только Дмитрий. Ранее сообщалось, что шахтеру было 37 лет.