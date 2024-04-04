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Родные рассказали о погибшем шахтере в Североуральске

В Североуральске жена погибшего шахтера не может поверить в случившееся

4 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

Родные рассказали о погибшем шахтере в Североуральске

В Североуральске жена погибшего работника в шахте Дмитрия Оболешева не может поверить в то, что ее супруг мертв. На шахте он проработал менее месяца.

Ранее он работал в другой шахте в Североуральске. Близкие рассказали, что до прошлой шахты ему приходилось долго ездить. Перейдя на другую работу, он радовался, что сможет больше времени уделять семье. К тому же его бабушка нуждалась в уходе, пишет Е1.

Так как Дмитрий был новичком, его «ни к чему не подпускали», утверждает его коллега. Он стоял рядом и делал то, что ему говорило руководство. Коллега Дмитрия отметил, что бригада имела большой опыт работы, около 10-15 лет. Он не верит в то, что кто-то из них «накосячил».

У погибшего остались двое детей: сыну шесть лет, а дочке два года.

В причинах случившегося разбирается СК. Во время обрушения под землей оказалось пятеро горняков. Четверых спасли, трое из них в медучреждении, а погиб только Дмитрий. Ранее сообщалось, что шахтеру было 37 лет.

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