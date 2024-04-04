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Водитель подрезал иномарку в Екатеринбурге и попал в больницу

Водитель подрезал иномарку в Екатеринбурге и попал в больницу

4 апреля 2024, 08:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автомобиля «Иж» подрезал Jeep днем 3 апреля на ул. Блюхера. С различными травмами водителя госпитализировали.

За рулем джипа находился водитель Дмитрий, который поделился подробностями этого ЧП, пишет Ура.ру. По словам автомобилиста, он передвигался со скоростью 40 км/час.

В какой-то момент прямо перед его носом появилась машина, которая его подрезала. Отреагировать не было времени, произошло столкновение. По словам Дмитрия, у него сразу же потемнело в глазах и в этот момент сработали подушки безопасности.

Хорошо, что был пристегнут, — поделился Дмитрий.

Сам он не травмировался серьезно, у него небольшие ссадины на голове и ноге. Водитель «Ижа», когда его увозили на скорой, был в сознании и отвечал на вопросы врачей.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбила девушку на пешеходном. Девушка шла в положенном месте, но ее одежда была темной и автомобилистка не заметила пешехода.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Травмы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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