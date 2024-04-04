Водитель подрезал иномарку в Екатеринбурге и попал в больницу

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
За рулем джипа находился водитель Дмитрий, который поделился подробностями этого ЧП, пишет Ура.ру. По словам автомобилиста, он передвигался со скоростью 40 км/час.
В какой-то момент прямо перед его носом появилась машина, которая его подрезала. Отреагировать не было времени, произошло столкновение. По словам Дмитрия, у него сразу же потемнело в глазах и в этот момент сработали подушки безопасности.
Хорошо, что был пристегнут, — поделился Дмитрий.
Сам он не травмировался серьезно, у него небольшие ссадины на голове и ноге. Водитель «Ижа», когда его увозили на скорой, был в сознании и отвечал на вопросы врачей.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбила девушку на пешеходном. Девушка шла в положенном месте, но ее одежда была темной и автомобилистка не заметила пешехода.