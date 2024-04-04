Военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата

Сам Чиж после приговора отправился на СВО, пишет Ура.ру. По словам блогера, у депутата начались проблемы после того, как у жителей стали возникать вопросы, почему в городе ничего не делается. Он считает, что к нему отправили 9 человек, чтобы избить, но получилось наоборот. Блогер попросил СК и прокуратуру ответить, почему так вышло, что мужчина, который защищался, оказался осужден.