Военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Сам Чиж после приговора отправился на СВО, пишет Ура.ру. По словам блогера, у депутата начались проблемы после того, как у жителей стали возникать вопросы, почему в городе ничего не делается. Он считает, что к нему отправили 9 человек, чтобы избить, но получилось наоборот. Блогер попросил СК и прокуратуру ответить, почему так вышло, что мужчина, который защищался, оказался осужден.
Напомним, в 2022 году Чиж подрался с компанией. По данным прокуратуры, депутат ехал мимо на автомобиле. Он проезжал около компании из 9 молодых людей. Один из них сделал вид, что ему наехали на ногу. Автомобилист разозлился и вышел из машины с битой. Он избил двух мужчин.