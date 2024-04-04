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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:38

Военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата

Военный блогер заступился за отправившегося на СВО осужденного уральского депутата

4 апреля 2024, 05:23
Фото: 1MI
Военный блогер Евгений Гольман выступил в защиту депутата гордумы Алапаевска Илью Чижа, которого в 2023 году осудили за избиение толпы. По его мнению, депутат оборонялся и потому не виноват.

Сам Чиж после приговора отправился на СВО, пишет Ура.ру. По словам блогера, у депутата начались проблемы после того, как у жителей стали возникать вопросы, почему в городе ничего не делается. Он считает, что к нему отправили 9 человек, чтобы избить, но получилось наоборот. Блогер попросил СК и прокуратуру ответить, почему так вышло, что мужчина, который защищался, оказался осужден.

Напомним, в 2022 году Чиж подрался с компанией. По данным прокуратуры, депутат ехал мимо на автомобиле. Он проезжал около компании из 9 молодых людей. Один из них сделал вид, что ему наехали на ногу. Автомобилист разозлился и вышел из машины с битой. Он избил двух мужчин.

#Общество#Асбест#Депутат#Блогер#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
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