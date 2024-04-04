ВТБ Лизинг предлагает технику Sinomach, Ивановец и UMG со скидками до 2 млн рублей

Например, при заключении сделки на высокопроизводительный экскаватор-погрузчик Sinomach 620CH сроком на 60 месяцев и с авансом 20% ежемесячный платёж составит 180 034 рубля, а экономия на налогах за весь период лизинга — 4 120 015 рублей. При покупке полноповоротного автогрейдера UMG ГС-14.02 на таких же условиях ежемесячный платёж будет равен 198 112 рублей, а экономия на налогах — 4 533 726 рублей. Вездеходный 25-тонный автокран Ивановец КС-45717-2 при аналогичных условиях сделки можно приобрести с ежемесячным платежом в 392 873 рубля и сэкономить на налогах до 8 990 724 рублей.*