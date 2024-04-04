ВТБ Лизинг предлагает технику Sinomach, Ивановец и UMG со скидками до 2 млн рублей

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Специальное предложение доступно клиентам ВТБ Лизинг на технику в наличии на складе.
В рамках программы скидки распределяются следующим образом. Автокраны Ивановец КС-45717-2 можно оформить в лизинг со скидкой 11%, что составит 2 101 000 рублей. Автогрейдеры UMG ГС-14.02 предлагаются с выгодой до 9%, что равноценно 847 800 рублей. Скидки на экскаваторы-погрузчики Sinomach 620CH достигают 5%, или же 410 000 рублей.*
Клиентам ВТБ Лизинг доступна гибкая настройка подходящих параметров финансирования. Размеры аванса, ежемесячного платежа и удорожания могут быть минимальными, что позволяет компании не выводить из оборота крупную сумму денег единовременно и комфортно распределить нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Также юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать любой другой размер ежемесячных платежей, исходя из оптимальных для них аванса и выкупного платежа.
Компании на общей системе налогообложения имеют возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счёт снижения налогооблагаемого дохода и возврата НДС со всех лизинговых платежей.
Например, при заключении сделки на высокопроизводительный экскаватор-погрузчик Sinomach 620CH сроком на 60 месяцев и с авансом 20% ежемесячный платёж составит 180 034 рубля, а экономия на налогах за весь период лизинга — 4 120 015 рублей. При покупке полноповоротного автогрейдера UMG ГС-14.02 на таких же условиях ежемесячный платёж будет равен 198 112 рублей, а экономия на налогах — 4 533 726 рублей. Вездеходный 25-тонный автокран Ивановец КС-45717-2 при аналогичных условиях сделки можно приобрести с ежемесячным платежом в 392 873 рубля и сэкономить на налогах до 8 990 724 рублей.*
ООО «ТК „Автосила“ — эксклюзивный дистрибьютор в РФ экскаваторов-погрузчиков марки Sinomach и других производителей спецтехники, организующий поставки в любую точку страны. Компания предоставляет профессиональные консультации, помогает с подбором транспорта, запчастей и навесного оборудования, выполняет сервисное и гарантийное обслуживание, а также ремонт всех видов экскаваторов-погрузчиков.
Расчёты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учётом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг техники Sinomach, Ивановец и UMG юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.
* Указанные расчёты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 28.03.2024.