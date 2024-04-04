Второй день «трясет» Азию: зафиксировано землетрясение в Японии и Индии

Второй день подряд азиатские страны ощущают мощные землетрясения. Вчера это произошло на Тайване, а затем толчки распространились и на другие близлежащие страны. Индия и Япония стали очередными жертвами стихии.