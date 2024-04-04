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Published Сегодня, 17:49

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Updated Сегодня, 17:54

Второй день «трясет» Азию: зафиксировано землетрясение в Японии и Индии

4 апреля 2024, 17:49
Второй день подряд азиатские страны ощущают мощные землетрясения. Вчера это произошло на Тайване, а затем толчки распространились и на другие близлежащие страны. Индия и Япония стали очередными жертвами стихии.

Согласно информации от сейсмологов EMSC, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии. Эпицентр располагался к северо-западу от города Патханкот, где проживает более 170 тысяч человек. Глубина очага составляла около 20-21 км, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На данный момент нет никакой информации о пострадавших или разрушениях.

Также 4 апреля в Японии также произошли подземные толчки магнитудой 6,0. Особенно они были ощутимы в районе префектуры Фукусима. В других частях страны землетрясение было слабее.

В Японии происшествие случилось утром в 06:21 по московскому времени, а в Индии — в 19:05.

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