Зампредседателя гордумы Тагила обвинил в жадности подрядчика ремонта на Циолковского

По мнению Балыбердина, не следовало приступать ко второму этапу реконструкции, пока не был сдан первый. При этом вместо предполагаемого срока начала второго этапа в мае, подрядчик приступил к нему в августе. Балыбердин уточнил, что технически еще не было известно о возможных сложностях объекта. Он отметил, что в этот период можно было обратиться в СЗГХ и добровольно расторгнуть контракт.