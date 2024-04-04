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Алексей Балыбердин

Зампредседателя гордумы Тагила обвинил в жадности подрядчика ремонта на Циолковского

4 апреля 2024, 10:47
Фото: tagilcity.ru
Алексей Балыбердин
Заместитель председателя городской думы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обвинил главу ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко в жадности. По его мнению, когда стало понятно, что сроки ремонта моста на Циолковского не соблюдаются, компания могла обратиться за добровольным расторжением контракта.

Как отметил Балыбердин в ходе совещания по завершению реконструкции моста на улице Циолковского, ни одна депутатская встреча не обходится без вопросов горожан о сроках завершения реконструкции. Он назвал объект самой горячей точкой Нижнего Тагила и точкой социального напряжения.

По мнению Балыбердина, не следовало приступать ко второму этапу реконструкции, пока не был сдан первый. При этом вместо предполагаемого срока начала второго этапа в мае, подрядчик приступил к нему в августе. Балыбердин уточнил, что технически еще не было известно о возможных сложностях объекта. Он отметил, что в этот период можно было обратиться в СЗГХ и добровольно расторгнуть контракт.

Вы понимали, что вы не успеваете. Зачем раскопали-то это все? Вот знаете, здесь у меня даже один ответ, даже от вас можно не ждать ответа. Это просто жадность. Вот ничего другого, — заявил Алексей Балыбердин.

Напомним, в ходе совещания глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров резко высказался в отношении главы ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Ремонт#Обвинение#Уралстроймонтаж#Алексей Балыбердин#Алексей Голященко#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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