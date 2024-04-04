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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле

4 апреля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
В общежитии на Красных Зорь в Нижнем Тагиле разгорелся пожар, во время которого женщина выпрыгнула из окна. У нее перелом ноги.

ЧП произошло в ночь с 3 на 4 апреля на Тагилстрое сообщили очевидцы произошедшего в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

На место прибыли сотрудники МЧС, скорая. Помимо женщины со сломанной ногой, пострадали и вероятные виновники возгорания. По словам свидетелей событий, на первом этаже в общежитии стали жить двое мужчин, которые вели асоциальный образ жизни. По словам очевидцев, из-за них и вспыхнул пожар. Их комната полностью выгорела.

Добрался огонь и до второго этажа, откуда и пришлось выпрыгивать молодой женщине.

Всех жильцов оперативно эвакуировали, нам пришлось спускаться по пожарной лестнице, которую они прямо к окну подставили, — отметил один из жителей общежития.

Спасатели рассказали, что эвакуировали 21 человека, в том числе пятерых несовершеннолетних граждан. Пламя потушили за 16 минут. Занимались этим 19 пожарных. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку. Дело в том, что там пахнет сажей и гарью после недавнего пожара. Сотрудники пожаловались, что после случившегося руководство бассейна не закрыло его на время и не провело надлежащую уборку.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Окно#Эвакуация#Скорая#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Перелом ноги#Дарья Сорокина
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