Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
ЧП произошло в ночь с 3 на 4 апреля на Тагилстрое сообщили очевидцы произошедшего в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
На место прибыли сотрудники МЧС, скорая. Помимо женщины со сломанной ногой, пострадали и вероятные виновники возгорания. По словам свидетелей событий, на первом этаже в общежитии стали жить двое мужчин, которые вели асоциальный образ жизни. По словам очевидцев, из-за них и вспыхнул пожар. Их комната полностью выгорела.
Добрался огонь и до второго этажа, откуда и пришлось выпрыгивать молодой женщине.
Всех жильцов оперативно эвакуировали, нам пришлось спускаться по пожарной лестнице, которую они прямо к окну подставили, — отметил один из жителей общежития.
Спасатели рассказали, что эвакуировали 21 человека, в том числе пятерых несовершеннолетних граждан. Пламя потушили за 16 минут. Занимались этим 19 пожарных. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку. Дело в том, что там пахнет сажей и гарью после недавнего пожара. Сотрудники пожаловались, что после случившегося руководство бассейна не закрыло его на время и не провело надлежащую уборку.