Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что бассейн в Екатеринбурге заставят сделать уборку. Дело в том, что там пахнет сажей и гарью после недавнего пожара. Сотрудники пожаловались, что после случившегося руководство бассейна не закрыло его на время и не провело надлежащую уборку.