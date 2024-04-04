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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Жители Первоуральска облили дверь коммунальщиков фекалиями

Жители Первоуральска воюют с коммунальщиками. Они вылили на дверь работников фекалии

4 апреля 2024, 12:08
Фото: 1MI

Жители Первоуральска облили дверь коммунальщиков фекалиями

Жители ряда домов в Первоуральске воюют с коммунальщиками. 4 апреля жильцы облили дверь офиса УК фекалиями.

Ранее общественники угрожали так сделать, а теперь перешли от слов к действиям, пишет «Урал Мэш». Увидев облитую дверь дворники обругали гостей.

Ранее сообщалось, что некоторые первоуральцы страдают от подвалов, которые залиты фекалиями. Также они жаловались на то, что никто не следит за фасадами зданий и не чистит дворы.

Теперь общественники грозятся прийти с ведром фекалий к администрации и проделать тоже, что и у здания управляющей компании. Ранее они уже грозились прийти к мэру с нечистотами.

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#Первоуральск#Администрация#Коммунальщики#УК#Фекалии#Общественники#Подвал#Дверь#Екатеринбург#Фасады#Здания#Дарья Сорокина#Подвалы
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