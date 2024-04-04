Жители Первоуральска воюют с коммунальщиками. Они вылили на дверь работников фекалии

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Ранее общественники угрожали так сделать, а теперь перешли от слов к действиям, пишет «Урал Мэш». Увидев облитую дверь дворники обругали гостей.
Ранее сообщалось, что некоторые первоуральцы страдают от подвалов, которые залиты фекалиями. Также они жаловались на то, что никто не следит за фасадами зданий и не чистит дворы.
Теперь общественники грозятся прийти с ведром фекалий к администрации и проделать тоже, что и у здания управляющей компании. Ранее они уже грозились прийти к мэру с нечистотами.