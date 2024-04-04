Жители поселка под Нижним Тагилом просят президента сохранить Дом культуры

Напомним, постановление о сносе дома культуры было подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым в августе 2023 года. Тогда решение о сносе клуба было принято по результатам обследования стен, фундамента и других конструкций. В результате здание было признано опасным и доступ в него ограничили. Уже был определен подрядчик для сноса. Планируется, что работы начнутся 13 мая 2024 года.