Жители поселка под Нижним Тагилом просят президента сохранить Дом культуры

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По словам главы поселка Дмитрия Кравченко, вопрос о восстановлении здания он поднимал в 2016 году. Тогда сумма реконструкции составляла больше 30 миллионов рублей. Предлагался вариант модульного клуба на 100 мест. Его строительство стоило бы 12 миллионов рублей. Ни тот ни другой вариант не был осуществлен.
По словам Кравченко, он за восстановление здания. Однако сейчас оно представляет опасность. Например, там собираются школьники. Попытки их выгнать не приносят результата и дети все равно возвращаются, пишет ИА «Все Новости».
По словам одного из местных жителей, письма уже направлены главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также президенту РФ Владимиру Путину. В них жители просят сохранить и восстановить здание.
Напомним, постановление о сносе дома культуры было подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым в августе 2023 года. Тогда решение о сносе клуба было принято по результатам обследования стен, фундамента и других конструкций. В результате здание было признано опасным и доступ в него ограничили. Уже был определен подрядчик для сноса. Планируется, что работы начнутся 13 мая 2024 года.